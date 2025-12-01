Monde nouveau Les Quinconces Le Mans
Monde nouveau Les Quinconces Le Mans mardi 16 décembre 2025.
Monde nouveau
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 20:00:00
fin : 2025-12-16 21:30:00
Date(s) :
2025-12-16 2025-12-17
Nathalie Garraud, Olivier Saccomano
À mi-chemin du Procès de Franz Kafka et des Temps Modernes de Charlie Chaplin, cette fantaisie surréaliste vous donnera à voir une inquiétante mosaïque labyrinthique où se débat une humanité qui subit le rythme frénétique de notre monde contemporain et qui se prend à ses propres pièges. .
L’événement Monde nouveau Le Mans a été mis à jour le 2025-07-10 par CDT72