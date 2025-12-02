Monde UFO • Beh’Ouai • Marie Lavezzi SUPERSONIC Paris

Monde UFO • Beh’Ouai • Marie Lavezzi SUPERSONIC Paris mardi 2 décembre 2025.

MONDE UFO (22h00)

(Psych jazz – Fire Records – Los Angeles, US)

Dans un entrepôt du centre-ville de Los Angeles, sur la 7e rue, Ray Monde a commencé à écrire des chansons sur un vieil orgue Yamaha d’église pour un projet qui allait finalement devenir Monde UFO. Utilisant l’orgue pour la basse, les claviers et une boîte à rythmes, il a commencé à enregistrer des démos sur un magnétophone à quatre pistes, ajoutant uniquement des voix et de la guitare aux morceaux joués à l’orgue. Il s’est lancé dans la création de sons envoûtants et optimistes tout en vivant dans le quartier de Skid Row en tant qu’homme-orchestre. Fortement influencé par le musicien Sandy Bull, il s’est retrouvé dans un no man’s land sonore similaire, entre jazz mondial et folk psychédélique. La musique qu’il a commencé à créer expérimentait principalement les thèmes de la méditation et des légendes sur les ovnis.

https://mondeufo.bandcamp.com/

https://youtu.be/L937GUvwTtk?si=ArLnr29P_XPBbKvq

BEH’OUAI (21h00)

(Rock pop electro – Bonus Track Records – Niort, FR)

Beh’ouai est un groupe franco-américain de pop transcendantale composé de la chanteuse et claviériste Laure Elie et du guitariste et chanteur Chris Kramer. Initialement formé à Chicago en 2020, le groupe a continué son activité après leur installation en France en 2023. Leur mélange de rythmes hypnotiques, de guitares saturées de feedback et d’harmonies vocales est surnommé « cosmic dance music ».

Les 3 influences : The Kills, Stereolab, Ellie & Jacno

https://open.spotify.com/artist/2AYGF2nsR1XyPHf4Jvl3hJ

https://www.youtube.com/@Behouai

MARIE LAVEZZI (20h00)

(Rock alternatif – Paris, FR)

Chanteuse et compositrice parisienne, Marie Lavezzi façonne un rock alternatif sombre et progressif. Mêlant influences grunge et textures éthérées, ses morceaux sont portés par des guitares lourdes, des montées en puissance explosives, des textes introspectifs et une voix claire qui oscille entre fragilité et puissance. Son premier single, Dry Out sort en juillet 2025, et le second, Your Enemy, en novembre 2025.

Les 3 influences : Last Train, Radiohead, PJ Harvey

https://on.soundcloud.com/3XJzGNMuIxez4Ffigl

https://www.youtube.com/watch?v=s3_YNUrISsw

Mardi 2 Décembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Spacemen 3, Jonathan Bree & Chris Cohen

Le mardi 02 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

