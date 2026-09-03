Mondial de la Mique à Salviac Salviac

Informations pratiques

Salviac

Mondial de la Mique à Salviac

Place Marie Sudres Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

La cinquième édition du Championnat du Monde de la Mique qui s’est déroulée à Salviac en 2025 a eu un tel succès, qu’il est prévu de renouveler l’exploit!

Alexandre Cabanel, président de l’association SUPER CANTOU « CONSERVATOIRE GASTRONOMIQUE RURAL », souhaite faire de ce concours un moment de transmission entre générations et de rencontre entre les territoires.

Le but est de remettre au goût du jour ce plat profondément enraciné dans la cuisine paysanne du Quercy, du Périgord et de la Corrèze.

Pour participer, il suffit d’être passionné ! Pas besoin d’être un grand chef! Seul, en couple, en famille ou juste une bande d’amis, tout le monde peut tenter sa chance!

Vous avez une recette de famille ou simplement l’envie de relever ce défi ? Alors n’hésitez plus, et venez défendre votre Mique !

La cinquième édition du Championnat du Monde de la Mique qui s’est déroulée à Salviac en 2025 a eu un tel succès, qu’il est prévu de renouveler l’exploit!

Alexandre Cabanel, président de l’association SUPER CANTOU « CONSERVATOIRE GASTRONOMIQUE RURAL », souhaite faire de ce concours un moment de transmission entre générations et de rencontre entre les territoires.

Le but est de remettre au goût du jour ce plat profondément enraciné dans la cuisine paysanne du Quercy, du Périgord et de la Corrèze.

Pour participer, il suffit d’être passionné ! Pas besoin d’être un grand chef! Seul, en couple, en famille ou juste une bande d’amis, tout le monde peut tenter sa chance!

Vous avez une recette de famille ou simplement l’envie de relever ce défi ? Alors n’hésitez plus, et venez défendre votre Mique !

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Place Marie Sudres Salviac 46340 Lot Occitanie supercantou@gmail.com

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English :

The 5%E8th %E9dition of the World Mique Championship, held in Salviac in 2025, was such a success that plans are underway to repeat the feat!%A0

Alexandre Cabanel, president of the association SUPER CANTOU %AB CONSERVATOIRE GASTRONOMIQUE RURAL %BB, hopes to make this competition an opportunity for intergenerational exchange and for bringing different regions together.%A0

The goal is to bring this dish—deeply rooted in the peasant cuisine of Quercy, Périgord, and Corrèze—back into the spotlight.

To participate, all you need is passion! No need to be a top chef! Whether you’re alone, a couple, a family, or just a group of friends, anyone can give it a try!%A0

Do you have a family recipe or just want to take on this challenge? Then don’t hesitate—come defend your Mique!

L’événement Mondial de la Mique à Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Gourdon