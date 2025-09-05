Mondial de l’ULM Aérodrome de Blois-Le Breuil Villefrancœur

Mondial de l’ULM Aérodrome de Blois-Le Breuil Villefrancœur vendredi 5 septembre 2025.

Découvrez l’association ipsalienne IPS’OLAIRE lors du prochain Mondial de l’ULM ! Organisé par la Fédération Française d’ULM (FFPLUM), ce rendez-vous européen emblématique vise à rassembler les passionnés autour de six classes différentes d’ULM (paramoteur, multiaxes, pendulaire, autogire, aérostat ultraléger et hélicoptère ultraléger), pour célébrer la diversité, l’innovation et la convivialité.

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance le qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-05T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-07T18:00:00.000+02:00

Aérodrome de Blois-Le Breuil Aérodrome de Blois-Le Breuil 41330 Villefrancœur Villefrancœur 41330 Loir-et-Cher