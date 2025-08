Mondial de pétanque Bron 6e Sens Immobilier Bron

Pour sa troisième édition, la compétition internationale, co-organisée par le club de pétanque de Terraillon et la Ville de Bron en partenariat avec 6e Sens Immobilier, se déroule pendant quatre jours, du 28 au 31 août, place de la Liberté.

Now in its third year, the international competition, co-organized by the Terraillon pétanque club and the City of Bron in partnership with 6e Sens Immobilier, takes place over four days, from August 28 to 31, on Place de la Liberté.

In seiner dritten Ausgabe findet der internationale Wettbewerb, der vom Pétanque-Club Terraillon und der Stadt Bron in Partnerschaft mit 6e Sens Immobilier mitorganisiert wird, vier Tage lang, vom 28. bis 31. August, auf dem Place de la Liberté statt.

Giunta alla sua terza edizione, la competizione internazionale, co-organizzata dal Club Terraillon Petanque e dalla Città di Bron in collaborazione con 6e Sens Immobilier, si svolgerà per quattro giorni, dal 28 al 31 agosto, in Place de la Liberté.

En su tercera edición, el concurso internacional, coorganizado por el Club de Petanca Terraillon y la Ciudad de Bron en colaboración con 6e Sens Immobilier, se celebra durante cuatro días, del 28 al 31 de agosto, en la plaza de la Libertad.

