Mondial des métiers Auvergne Rhône Alpes Eurexpo Parc des Expositions Chassieu

Mondial des métiers Auvergne Rhône Alpes

Eurexpo Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu Rhône

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-14

2025-12-11

Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté de favoriser la découverte des métiers et de transmettre une information de qualité sur les formations, les secteurs d’activité et les débouchés professionnels dans notre région.

English :

At the heart of Auvergne-Rhône-Alpes Orientation?s work is the desire to promote the discovery of professions and to pass on quality information on training courses, sectors of activity and career opportunities in our region.

German :

Im Mittelpunkt der Arbeit von Auvergne-Rhône-Alpes Orientation steht der Wille, die Entdeckung von Berufen zu fördern und qualitativ hochwertige Informationen über die Ausbildungen, Tätigkeitsbereiche und beruflichen Möglichkeiten in unserer Region zu vermitteln.

Italiano :

Al centro del lavoro di Auvergne-Rhône-Alpes Orientation c’è il desiderio di incoraggiare le persone a scoprire le carriere e di trasmettere informazioni di alta qualità sui corsi di formazione, sui settori di attività e sulle opportunità di carriera nella nostra regione.

Espanol :

En el centro del trabajo de Auvernia-Ródano-Alpes Orientación está el deseo de animar a las personas a descubrir carreras profesionales y transmitir información de alta calidad sobre cursos de formación, sectores de actividad y oportunidades profesionales en nuestra región.

