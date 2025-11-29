MONDIAL D’IMPRO #6 – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar

MONDIAL D’IMPRO #6 – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar samedi 29 novembre 2025.

MONDIAL D’IMPRO #6 Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

COLMAR EXPO S.A PRÉSENTE : MONDIAL D’IMPRO #6Incontournable du Festival depuis 2019, le Mondial d’Impro de Colmar revient pour sa 5ème édition. Quel plus beau programme pour un samedi soir en famille ou entre amis que de passer la soirée hilare en compagnie de nos improvisateurs !La recette est simple, mais tellement efficace : une sélection d’improvisateurs professionnels de plusieurs nations francophones ; une compétition aussi déjantée que sérieuse ; des thèmes et des résultats clamés par un public en délire ! Voilà qui résumerait bien le concept du Mondial d’Impro de Colmar, un concept attendu avec impatience par les nombreux fans alsaciens de la discipline

Vous pouvez obtenir votre billet ici

HALLE AUX VINS – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68