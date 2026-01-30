Mondial du Monoski 2026 Jour 3

Front de neige, stade et Snow Park Villarembert Savoie

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Ce dimanche 1er février sera consacré à une balade en monoski par groupe de niveau sur Domaine skiable Les Sybelles.

Front de neige, stade et Snow Park Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 08 23 53 coetpj@yahoo.fr

This Sunday, February 1, will be devoted to a monoski outing by level group on the Les Sybelles ski area.

L’événement Mondial du Monoski 2026 Jour 3 Villarembert a été mis à jour le 2026-01-28 par Corbier Tourisme