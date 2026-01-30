Mondial du Monoski 2026 Jour 3 Villarembert
Front de neige, stade et Snow Park Villarembert Savoie
Tarif : – –
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Ce dimanche 1er février sera consacré à une balade en monoski par groupe de niveau sur Domaine skiable Les Sybelles.
Front de neige, stade et Snow Park Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 08 23 53 coetpj@yahoo.fr
English :
This Sunday, February 1, will be devoted to a monoski outing by level group on the Les Sybelles ski area.
