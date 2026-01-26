Mondial du Monoski 2026 Villarembert
Mondial du Monoski 2026 Villarembert vendredi 30 janvier 2026.
Mondial du Monoski 2026
Front de neige, stade et Snow Park Villarembert Savoie
Début : 2026-01-30
fin : 2026-02-01
2026-01-30
3 jours de compétition et de découverte pour ce mondial du monoski 2026! Venez participer ou encourager les compétiteurs lors de différentes épreuves: vitesse, freestyle, slalom, derby…
Front de neige, stade et Snow Park Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 08 23 53 coetpj@yahoo.fr
English : Mondial du Monoski 2026
3 days of competition and discovery for the 2026 World Monoski Championships! Come and take part in or cheer on the competitors in various events: speed, freestyle, slalom, derby…
