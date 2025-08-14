Mondial jeunes de pétanque Les Escales Estivales de Romans Stade Roger Blachon Romans-sur-Isère
Mondial jeunes de pétanque Les Escales Estivales de Romans Stade Roger Blachon 1 Avenue Marius Moutet Romans-sur-Isère Drôme
Début : Vendredi 2025-08-14
fin : 2025-08-17
Compétition rassemblant plus de 1 000 jeunes de 6 à 17 ans sur 4 jours venant de France et de l’étranger.
Programme et infos à venir !
Stade Roger Blachon 1 Avenue Marius Moutet
Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 85 08 69 cl26-5018@francepetanque.com
English :
Competition bringing together over 1,000 youngsters aged 6 to 17 from France and abroad over 4 days.
Program and info to come!
German :
Wettbewerb, bei dem über 1000 Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren aus Frankreich und dem Ausland an vier Tagen zusammenkommen.
Programm und Infos folgen!
Italiano :
Un concorso che riunisce per 4 giorni oltre 1.000 giovani dai 6 ai 17 anni provenienti dalla Francia e dall’estero.
Programma e informazioni in arrivo!
Espanol :
Un concurso que reúne durante 4 días a más de 1.000 jóvenes de 6 a 17 años, franceses y extranjeros.
Programa e información próximamente
