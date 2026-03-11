Mondiaux Rafting Pau 2026 av de l’Yser Bizanos

Mondiaux Rafting Pau 2026

av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Du 24 au 26 avril, Pau accueille pour la première fois les Mondiaux de Rafting, au Stade d’Eaux Vives Pau Béarn Pyrénées, avec les Championnats du Monde Junior/U23 et la Coupe du Monde Senior. Un événement d’envergure internationale qui met en lumière une discipline spectaculaire, profondément ancrée en Béarn. À quatre dans un raft, les équipes s’affrontent dans des épreuves aussi intenses que captivantes sprint, slalom et raft cross. Cette édition s’annonce particulièrement prometteuse avec la présence de nombreuses équipes locales prêtes à porter haut les couleurs de la France et du Béarn. Autour de la compétition, un riche programme d’animations vient prolonger l’expérience cérémonie d’ouverture, villages sport et développement durable, tombolas, concerts, marché de producteurs et créateurs. Un grand rendez-vous sportif et festif à vivre à Pau. .

av de l'Yser Parc Aquasports Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

