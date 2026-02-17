Mondkobold Plan de A à Z Marseille 1er Arrondissement

Mondkobold

Samedi 14 mars 2026 à partir de 18h.

Inspiré par la chanson éponyme de Léo Ferré, le festival défend autant le renouveau de la chanson francophone, que les esthétiques urbaines, pop, électro et rock.

Le festival Avec le Temps est né à Marseille au début des années 2000, avec pour mission de célébrer la chanson francophone sous toutes ses formes. Avec le Temps réunit chaque année des artistes émergent·es et des figures confirmées de la scène francophone. ses premières éditions, Avec le Temps a su imposer un style unique, mêlant découvertes artistiques, étoiles montantes de la nouvelle scène francophone et grands classiques de la chanson. Les concerts se déroulent dans divers lieux de Marseille, du centre-ville à sa périphérie, créant un véritable parcours musical à travers la ville.









MondKobold mélange des influences musicales variées (techno indus, pop expé, rap) et des prises de son brutes pour nourrir son live machines et créer un mycélium sonore à la fois tendre et puissant. Elle balance par-dessus ses textes eco-punks qui parlent de notre rapport au vivant, aux luttes, aux émotions.







Amour, courage et rage. .

117 la Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Inspired by Léo Ferré’s song of the same name, the festival promotes the revival of French-language chanson, as well as urban, pop, electro and rock aesthetics.

