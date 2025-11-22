Mondo Incognito Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Mondo Incognito Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 10:30 –

Gratuit : oui Séance à 10h30 : de 0 à 3 ansSéance à 15h : de 3 à 5 ans Jeune Public – Age maximum : 5

Concert d’images par le collectif Encre(s) Sonore(s)Face au public, un écran de lumière, de couleurs et de formes. Est-ce une maison ? Une forêt ? Un océan ? C’est tout cela à la fois, et c’est surtout l’histoire que chacun veut imaginer. Un spectacle musical qui invite à l’exploration et au rêve.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/