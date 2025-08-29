Mondrepuis en fête concert et marché nocturne Mondrepuis
Mondrepuis en fête concert et marché nocturne Mondrepuis vendredi 29 août 2025.
Mondrepuis en fête concert et marché nocturne
Mondrepuis Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29 18:00:00
fin : 2025-08-29 00:00:00
Date(s) :
2025-08-29
Retrouvez-nous à Mondrepuis du 29 août au 1er septembre pour célébrer ensemble les festivités ! 0 .
Mondrepuis 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 07 07 contact@mairie-mondrepuis.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mondrepuis en fête concert et marché nocturne Mondrepuis a été mis à jour le 2025-08-17 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Thiérache