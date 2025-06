MONETXPO Saint-Gély-du-Fesc 21 juin 2025 07:00

Hérault

MONETXPO Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

2025-06-22

Exposition des œuvres des adhérents de 10h à 19h le samedi et de 10h à 13h et 15h à 18h le dimanche.

Avenue du Pic Saint-Loup

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 86 00

English :

Exhibition of members’ works from 10am to 7pm on Saturday and from 10am to 1pm and 3pm to 6pm on Sunday.

German :

Ausstellung der Werke der Mitglieder von 10 bis 19 Uhr am Samstag und von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr am Sonntag.

Italiano :

Esposizione delle opere dei soci dalle 10.00 alle 19.00 il sabato e dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 la domenica.

Espanol :

Exposición de obras de los socios de 10.00 a 19.00 h el sábado y de 10.00 a 13.00 h y de 15.00 a 18.00 h el domingo.

