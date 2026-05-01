Mongauzy en fête ⁩⁦20 route d’Aquitaine Mongauzy

Mongauzy

Mongauzy en fête

⁩⁦20 route d’Aquitaine Salle des fêtes Mongauzy Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Fête du village, vendredi soir super loto, samedi concours de pétanque, repas, feux d’artifice et soirée DJ, dimanche concours de belote. .

⁩⁦20 route d’Aquitaine Salle des fêtes Mongauzy 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 62 69

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English : Mongauzy en fête

L’événement Mongauzy en fête Mongauzy a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de l’Entre-deux-Mers