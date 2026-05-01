Mongauzy en fête 20 route d’Aquitaine Mongauzy
Mongauzy en fête 20 route d’Aquitaine Mongauzy vendredi 29 mai 2026.
Mongauzy
Mongauzy en fête
20 route d’Aquitaine Salle des fêtes Mongauzy Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29 23:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Fête du village, vendredi soir super loto, samedi concours de pétanque, repas, feux d’artifice et soirée DJ, dimanche concours de belote. .
20 route d’Aquitaine Salle des fêtes Mongauzy 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 62 69
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English : Mongauzy en fête
L’événement Mongauzy en fête Mongauzy a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de l’Entre-deux-Mers