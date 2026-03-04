Mongo Beti à l’honneur, Bibliothèque des Capucins, Rouen

Mongo Beti à l’honneur Samedi 28 mars, 18h00 Bibliothèque des Capucins Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Début : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T19:00:00+01:00

Dans le cadre du festival des langues françaises, découvrez des morceaux choisis issus des livres de Mongo Beti, sélectionnés par Évelyne Maguet-Lavignasse, ancienne professeure documentaliste, et la veuve de Mongo Beti, Odile Tobner Biyidi.Mise en lecture : Ulrich N’toyo Jeu : Sophia Etienne et Dorient Kaly Inscription par le biais du CDN :

Mail : billetterie@cdn-normandierouen.fr

Téléphone : 02 35 70 22 82 (du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30)

Guichet : du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 Théâtre des deux rives, 48 rue Louis Ricard, 76000 Rouen Théâtre de la foudre, rue François Mitterrand, 76140 Petit-Quevilly Espace Marc Sangnier, Rue Nicolas Poussin, 76130 Mont-Saint-Aignan



Bibliothèque des Capucins 21 Rue des Capucins, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie

© Odile Tobner Biyidi