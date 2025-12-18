Mongol, un spectacle de marionnettes pour enfants Librairie Borealia Paris

Marionnette, Ombre & Musique Mongole

Un spectacle familial, conseillé à partir de 6 ans, d’après un texte de Karin Serres qui dure 50 minutes.

Venez découvrir l’histoire de Ludo, cette marionnette attachante mise en lumières par un jeu d’ombres magique et par la magnifique musique de Matthieu Lecoq, traditionnelle de Mongolie : chant diphonique, guimbarde et morin khuur !

L’histoire : Un jour, Ludo se fait traiter de « mongol » à l’école et comme il ne connaît pas le mot, il le cherche dans le dictionnaire. Il découvre alors la Mongolie, Gengis Khan, les Steppes d’Asie centrale, les Mongols qui vivent dans des yourtes et voyagent à cheval…

Ce spectacle parle de la différence d’une manière poétique et raconte l’histoire d’un petit garçon qui va s’affirmer peu à peu grâce à sa passion pour la Mongolie et les guerriers mongols.

Texte : Karin Serres

Mise en scène, jeu, marionnettes & peintures : Nina De Jonckheere

Musique live : Matthieu Lecoq

Regard extérieur : Ornella Amanda

Régie lumières : Mattia Pastore

Scénographie : Joël Pouget

On vous attend pour démarrer l’année en beauté et pour rêver ensemble !

Mongol, un spectacle de marionnettes pour enfants.

Le samedi 17 janvier 2026

de 18h00 à 19h00

Le samedi 17 janvier 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Tarif enfant : 5€

Tarif adulte : 10€

Pour réserver :



https://www.helloasso.com/associations/cie-boulette/evenements/mongol-2

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 110 ans.

Librairie Borealia 33 rue de la villette 75019 Paris

cieboulette78@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61555115799710



