Monica Pereira X Hind Kandaka Band La Dame de Canton Paris

Monica Pereira est une artiste passionnée et engagée, originaire de la Guinée-Bissau/ Cap Vert. Elle se distingue par sa polyvalence dans le domaine musical et culturel, puisant ses inspirations dans la richesse de la musique lusophone et ouest-africaine pour créer un style personnel et original.

Reconnaissable à sa voix puissante et émouvante, Monica transmet à travers ses compositions une énergie vibrante qui célèbre la vie, la résilience, l’amour et l’unité. Son univers musical est un mélange harmonieux de rythmes afro, latino et de sonorités modernes, illustrant sa capacité à fusionner différents genres pour bâtir un univers sonore unique. Tout au long de sa carrière, Monica Pereira a su mettre en avant ses racines tout en explorant de nouvelles directions artistiques.

Elle a collaboré avec des artistes renommés tels que le Kora Jazz Band, Toumani Diabaté ou encore le groupe Teacher Jekyll dont elle est la voix. Ce qui témoigne de son engagement à innover et enrichir son univers musical. À travers ses œuvres, Monica cherche à porter un message d’espoir et de culture, reflétant sa détermination à représenter la musique africaine tout en s’inscrivant dans un dialogue musical mondial.

°°°°°°°°°°°°°°°

Basé à Paris, Hind Kandaka Band explore la rencontre entre les rythmes soudanais, le rock et l’électro.

Le groupe crée une musique à la fois organique et moderne, où les traditions africaines dialoguent avec les textures urbaines contemporaines.

Porté par la voix sensible de Hind, le son du groupe mêle groove, transe et mélodie avec une intensité scénique rare.

Chaque performance est un espace de liberté, une traversée sonore entre cultures et émotions.

Hind Kandaka Band incarne une nouvelle génération d’artistes afro-fusion, entre ancrage et ouverture, identité et mouvement.

2 artistes se partageront la scène de la Dame de Canton. Venez vivre une soirée comme nulle part ailleurs pour une expérience unique à bord de cette jonque légendaire.

Le samedi 14 mars 2026

de 20h00 à 23h00

payant Prévente : 10 EUR

Sur place : 12 EUR Tout public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

