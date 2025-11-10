Monika Centre culturel Claude Vigée Bischwiller

Monika Lundi 10 novembre, 20h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-10T20:00:00+01:00 – 2025-11-10T21:38:00+01:00

Fin : 2025-11-10T20:00:00+01:00 – 2025-11-10T21:38:00+01:00

2e film de notre cycle de films de patrimoine avec une courte présentation en début de séance.

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=7SKYB »}]

Ciné-club – Monika, jeune fille éprise de liberté, et Harry, jeune livreur, fuient leur famille et partent vivre sur une île. Relais Culturel Monika