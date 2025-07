Monique Faillard Dans la lumière de Cezanne Rétrospective Le Ruban Vert galerie et théâtre Aix-en-Provence

Monique Faillard Dans la lumière de Cezanne Rétrospective

Du 17/07 au 23/08/2025 le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 13h.

& sur rdv. Le Ruban Vert galerie et théâtre 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Ruban Vert est très heureux d’exposer, après 8 ans d’absence, l’artiste peintre aixoise Monique Faillard avec sa rétrospective « Dans la lumière de Cezanne »

Née au pied de la Sainte-Victoire, Monique Faillard, décide à 7 ans de devenir artiste. Formée à Paris (Martenot), Florence et Perugia, elle maîtrise l’huile, l’aquarelle, la gravure, le Sumi-e…

Ses expositions l’amènent dans le monde entier où elle expose depuis 1983. Installée en Provence, elle capte l’âme cezanienne avec fougue et fait rugir les couleurs rouges éclatants, verts vibrants, jaunes solaires.



Ses œuvres, à l’huile et au couteau, explosent de vitalité, sans esquisse, en pure fusion avec la nature.



Vernissage le mercredi 16 juillet à partir de 18h. .

Le Ruban Vert galerie et théâtre 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 22 80 12 contact@lerubanvert-theatre.com

English :

After an 8-year absence, Le Ruban Vert is delighted to present the Aix painter Monique Faillard with her retrospective exhibition « Dans la lumière de Cezanne » (In the light of Cezanne)

German :

Das Grüne Band freut sich sehr, nach acht Jahren Abwesenheit die Aixer Malerin Monique Faillard mit ihrer Retrospektive « Dans la lumière de Cezanne » auszustellen

Italiano :

Dopo 8 anni di assenza, il Ruban Vert è lieto di esporre la pittrice di Aix Monique Faillard nella sua mostra retrospettiva « Dans la lumière de Cezanne »

Espanol :

Tras 8 años de ausencia, el Ruban Vert se complace en presentar a la pintora de Aix Monique Faillard en su exposición retrospectiva « Dans la lumière de Cezanne »

