MONJA l’histoire dont vous êtes l’héroïne Théâtre de Thouars Thouars vendredi 31 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-31T18:30 – 2025-10-31T19:30

Fin : 2025-10-31T18:30 – 2025-10-31T19:30

Sortie de résidence > Création mai 2026

SYNOPSIS

Jon et Sam, deux personnages énigmatiques et drogués aux histoires, vous proposent une expérience démocratique fictionnelle pour apprendre à faire collectivement les bons choix et ainsi sortir de l’impasse… Plongez avec eux dans une aventure aux allures de conte fantastique ou de thriller philosophique… À la fin de chaque scène, choisissez la bonne porte et tentez de conduire Monja au happy end… Saurez-vous sauver l’héroïne du piège qui se referme sur elle?

DISTRIBUTION

Texte et mise en scène Angélique Orvain

Angélique Orvain Collaboration artistique Pierre Bedouet

Pierre Bedouet Interprétation Pierre Bedouet, Clara Frère

Pierre Bedouet, Clara Frère Scénographie Benjamin Mornet

Benjamin Mornet Son Amélie Polachowska

Amélie Polachowska Costumes Janie Le Borgne

Janie Le Borgne Production et administration Alison Tirmarche / Mash-Up Production

Alison Tirmarche / Mash-Up Production Diffusion Fanny Suire / Kiblos

PRODUCTION

Coproductions

OARA – Office Artistique de la région Nouvelle-Aquitaine

Fabriques RéUniEs

Sur le Pont, CNAREP en Nouvelle Aquitaine, La Rochelle

Graines de Rue, Bessines-sur-Gartempe

Scènes nomades, Brioux-sur-Boutonne

Lacaze aux sottises, Orion

Maison des projets, Buxerolles

Ville de Saint-Hilaire-de-Riez

Villa Bloch, Poitiers

Ville de Poitiers

Images Plurielles, St-Pantaléon-de-Larche

Soutiens

Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle Aquitaine

Région Nouvelle Aquitaine

Département de la Vienne

Ville de Poitiers

Maison Maria Casarès, Alloue

Association s’il vous plaît, Théâtre de Thouars

Maison des Arts, Brioux-sur-Boutonne

Images Plurielles, St-Pantaléon-de-Larche

Ville de Notre-Dame-de-Monts

Festival La Déferlante

Réseau 535 – spectacle vivant en Nouvelle Aquitaine

NOTE D’INTENTION

De la tradition orale au cinéma en passant par la littérature, des grands mythes à Netflix, l’appétit des sociétés humaines pour la fiction semble universel. Il y a ici une envie de s’inscrire dans cette grande tradition du récit. Mais que se passe t-il si collectivement nous prenons les rênes du récit ? Et si nous devenons le héros ou l’héroïne? Pourrons-nous éviter les pièges, infléchir notre destin, et pourquoi pas nous inventer un avenir radieux? C’est en tout cas la proposition faite au public.

Mais qu’on ne s’y méprenne pas. Pièce à tiroirs, l’histoire dont vous êtes l’héroïne ne sera jamais la pièce qu’elle prétend être… Avec sa dramaturgie-gigogne, le pacte avec le public ne cessera d’être boulversé… Car sous ses allures de récit participatif, la pièce vient évidemment chatouiller la notion de choix collectif, de démocratie, de manipulation de masse, de libre-arbitre. Le public est-il réellement libre de mener l’histoire où il le souhaite? Quel est le but véritable de Jon et Sam, ces deux bonimenteurs de fiction?

Si l’histoire dans l’histoire, sous ses allures de conte initiatique, vient raconter le parcours d’une fillette cherchant à s’extraire du chaos; la pièce nous parle des processus de reconstruction, depuis l’intime jusqu’au sociétal et pose ces questions déroutantes : sous couvert de valeurs humanistes et d’intérêt général, peut-on se permettre de tromper l’autre? Si la fiction peut nous sauver, quelles histoires sommes-nous prêts à nous raconter?

Théâtre de Thouars 5 boulevard Pierre et Marie Curie, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549663932 https://www.theatre-thouars.com/ Inauguré en 1903, la salle des fêtes de Thouars prend place sur les terrains d’un ancien hôtel appartenant à la famille Bergeon-Bridier, qui font don de cet espace pour le projet municipal. De style éclectique, la façade mêle les styles Classique et Renaissance et les décorations illustrent sa fonction (théâtre, musique, danse etc). Dans les années 1930, suite à l’ouverture d’un dancing tout proche, la salle est de moins en moins utilisée pour les bals et devient le théâtre de la ville. Rénové dans les années 1960, l’édifice est restauré et complètement réaménagé au début des années 1990. Le théâtre, géré par l’association S’Il Vous Plaît, propose toute l’année des spectacles de grande qualité. Depuis la fin 2001, cette structure bénéficie du label « Scène conventionnée » décerné par le Ministère de la Culture. Parking Place Flandres-Dunkerque.

Mash-Up Production > sortie de résidence Démocratie Choix