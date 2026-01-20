Monkey, truffe & chocolat L’Esprit M Valence

Monkey, truffe & chocolat

L’Esprit M 142 avenue de Provence Valence Drôme

Tarif : 600 – 600 – 750 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31

L’Esprit M ce périple pensé pour les sens ! Nature, saveurs, couleurs, textures…

.

L’Esprit M 142 avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 86 84 08 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Esprit M is a journey for the senses! Nature, flavours, colors, textures…

L’événement Monkey, truffe & chocolat Valence a été mis à jour le 2026-01-17 par Valence Romans Tourisme