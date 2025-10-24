MONKEYS ON MARS – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

MONKEYS ON MARS Début : 2026-03-18 à 20:00. Tarif : – euros.

MONKEYS ON MARS fusionne deux projets heavy psych/prog captivants. Les atmosphères sophistiquées du trio français MARS RED SKY portées par une voix éthérée et une rythmique aussi épaisse que complexe, rencontrent les breaks progressifs, les grooves hypnotiques et les riffs colossaux du groupe suisse MONKEY3. Si l’ on ajoute à cela leur passion commune pour la science-fiction, on obtient un voyage interstellaire intégral !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63