MONKEYS ON MARS ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

MONKEYS ON MARS Début : 2026-03-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Monkeys On Mars fusionne deux projets heavy rock ultra cosmiques. Les atmosphères sophistiquées du trio français Mars Red Sky, portées par une voix éthérée et une rythmique aussi épaisse que complexe, rencontrent les breaks progressifs, les grooves hypnotiques et les riffs colossaux du groupe suisse Monkey3. Si l’on ajoute à cela leur passion commune pour la science-fiction, on obtient un voyage interstellaire intégral ! Leur EP éponyme dont la sortie est fixée au 17 octobre 2025 via Mrs Red Sound.Sur scène, trois groupes se succèderont : Monkey3, Mars Red Sky et Monkeys On Mars.

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33