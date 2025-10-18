Monna Lisa Trail 2025 (28.5 km Festival HOKA les Templiers) Festival HOKA les Templiers Millau

Monna Lisa Trail 2025 (28.5 km Festival HOKA les Templiers) Festival HOKA les Templiers Millau samedi 18 octobre 2025.

Monna Lisa Trail 2025 (28.5 km Festival HOKA les Templiers)

Festival HOKA les Templiers Départ route de Millau Plage au pied du Domaine de St Estève Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Le Causse Noir n’aura plus de secret pour vous. Le Causse Noir est roi et c’est à vous de le dompter surtout dans son final en corniche.

Samedi 18 octobre 2025 à 9h25 et à 9h50 (en 2 vagues)

Avenue de Millau Plage, route de Paulhe au pied du domaine de St-Estève

28.5 km 1170 m D+

CLIQUEZ ICI POUR TOUTES LES INFOS .

Festival HOKA les Templiers Départ route de Millau Plage au pied du Domaine de St Estève Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 820 20 22 52 inscriptions@templiersevents.com

English :

The Causse Noir will hold no secrets for you. The Causse Noir is king, and it’s up to you to tame it, especially in its cornice finale.

German :

Der Causse Noir wird kein Geheimnis mehr für Sie sein. Der Causse Noir ist König und es liegt an Ihnen, ihn zu zähmen, vor allem in seinem Finale auf den Felsvorsprüngen.

Italiano :

La Causse Noir non ha segreti per voi. Il Causse Noir è il re e sta a voi domarlo, soprattutto alla fine del cornicione.

Espanol :

El Causse Noir no tendrá secretos para ti. El Causse Noir es el rey y de ti depende domarlo, sobre todo al final de la cornisa.

L’événement Monna Lisa Trail 2025 (28.5 km Festival HOKA les Templiers) Millau a été mis à jour le 2025-09-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)