Monnin, Midon, Delor en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Leur album « Live in Paris », enregistré au 38Riv et paru il y a un peu plus d’un an, a été remarqué et salué par la critique.

Les trois musiciens se sont rencontrés lors des jam sessions du club, animées par Gabriel Midon. De ces rencontres est née, tout naturellement, l’envie de former un trio et de créer de la musique ensemble. Ils ont depuis constitué un répertoire explorant l’univers de la musique classique, qu’ils « jazzifient » avec une grande liberté. Interaction, connivence et écoute sont les maîtres mots de ce trio.

Edouard Monnin : piano

Gabriel Midon : contrebasse

Thomas Delor : batterie

—

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards — Le trio réunissant trois leaders s’invite une fois de plus au 38Riv.

Le mardi 17 mars 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 17 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



