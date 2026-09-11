Informations pratiques

Langogne

MONOGRAPHIE – CIE DEFRACTO

Langogne Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-10

fin : 2027-01-10

Date(s) :

2027-01-10

Sur scène, un personnage s’entraîne à répéter inlassablement les mêmes gestes, comme s’il cherchait à maîtriser l’imprévisible. Dans cet univers noir et blanc inspiré des cartoons, Guillaume Martinet compose un solo jonglage burlesque et virtuose, où chaque objet semble doté de sa propre volonté.

Un spectacle absurde et explosif, aussi drôle que redoutablement maîtrisé.

Sur scène, un personnage s’entraîne à répéter inlassablement les mêmes gestes, comme s’il cherchait à maîtriser l’imprévisible. Dans cet univers noir et blanc inspiré des cartoons, Guillaume Martinet compose un solo jonglage burlesque et virtuose, où chaque objet semble doté de sa propre volonté. Balles,cerceaux et mécanismes capricieux deviennet les partenaires d’un jeu sans parole, réglé au millimètre. Les lois de la gravité s’y plient à une logique absurde, faite de chutes improbables, de suspensions impossibles et de rebonds inattendus. Le corps se transforme en machine à surprises, oscillant entre contrôle extrême et déraillement jubilatoire. Portée par une écriture très visuelle, Monographie déploie un humour physique irrésistible, nourri par la précision du geste et le goût du décalage.

Un spectacle absurde et explosif, aussi drôle que redoutablement maîtrisé.

Dans le cadre de la saison culturelle des Scènes Croisées de Lozère et Festiv’Allier en partenariat avec la ville de Langogne. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35

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English :

On stage, a character practices repeating the same movements tirelessly, as if trying to master the invisible. In this black-and-white world inspired by cartoons, Guillaume Martinet creates a burlesque and virtuosic juggling solo, in which each object seems to have a will of its own.

An absurd and explosive show, as funny as it is masterfully executed.

L’événement MONOGRAPHIE – CIE DEFRACTO Langogne a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Langogne