Monolithe Noir La Foi Gelée Release party Espace Cabaret Vauban Brest

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

À l’avant-garde d’une musique débarrassée des clivages instruments/machines et des chapelles de style, Monolithe Noir continue sa quête créative idéalement positionné entre obsessions mélodiques, expérimentations sonores libérées et narrations intimes.

Ce quatrième album de Monolithe Noir est le plus chanté, le plus direct et, alors qu’il aborde le deuil de manière récurrente, c’est aussi le plus lumineux.

Le groupe fêtera la sortie de La foi gelée (Humpty Dumpty Records). .

