Monologue culinaire Espace Simone Signoret Cenon

Monologue culinaire Mercredi 16 juillet, 19h00 Espace Simone Signoret Gironde

Le Mexique

Un homme

Une autofiction

Une préparation culinaire en fin de spectacle.

L’interprète/auteur/metteur en scène nous offre un voyage gustatif

et émotionnel au cœur de sa ville natale :

Monterrey.

Une histoire touchante et

humoristique teintée d’autodérision et

d’humilité.

https://youtu.be/uyKepr9OCy8?si=C74Yf-h01SdK75Ui

Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l'offre culturelle de la ville. D'une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. En voiture : Emprunter le pont de Pierre, continuer tout droit sur l'avenue Thiers jusqu'à la mairie de Cenon. Parking gratuit: site de l'Hôtel de Ville /// En tramway Prendre la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon Traverser la route pour rejoindre l'Espace Simone Signoret

Spectacle programmé dans le cadre de l’été métropolitain, à découvrir dans le nouveau parc de la mairie