Monologue Culinaire Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

Monologue Culinaire 3 – 13 décembre Théâtre des Beaux Arts Gironde

Tarif Plein : 24 euros ; Tarif Réduit (étudiants, -25ans, demandeurs d’emploi) : 18€ ; Tarif Carte Jeune : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-03T20:30:00 – 2025-12-03T22:00:00

Fin : 2025-12-13T20:30:00 – 2025-12-13T22:00:00

De et avec Luis Alberto Rodríguez

Compagnie La Machine à Pingouins

Je cuisine donc je suis.

Telle une madeleine de Proust, Luis Alberto Rodríguez remonte le fil de sa vie en préparant un repas mexicain, devant nous, à coups d’épices et d’odeurs fumantes. Un plat c’est comme « un bout de chez moi », dit-il. Mais comment ce partage culinaire va-t-il l’aider à être lui tout en étant ailleurs, à faire le lien entre le Pays basque où il vit et le Mexique où il a grandi ?

Dans son solo gustatif et émotionnel, il nous plonge dans les rues de sa ville d’origine, Monterrey, et dans les mythes de son pays. En santiags et chapeau aux larges bords, il coupe, tranche, cuit, raconte des histoires légendaires et universelles. Et n’hésite pas à déminer les clichés et tout faire déborder par la fiction et l’auto-dérision. Car il le sait, évoquer le Mexique, c’est aussi activer un imaginaire exotique, parfois caricatural.

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l'école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

