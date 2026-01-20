MONOLOGUE CULINAIRE THEATRE DU PAVE Toulouse

MONOLOGUE CULINAIRE

J’aime faire à manger, j’aime retrouver les odeurs et les goûts de mon enfance dans ce que je cuisine, j’aime créer un espace de convivialité, un espace de partage unique. Un endroit d’accès, une porte qui s’ouvre dans chaque dégustation pour nous amener ailleurs, pour vous amener chez-moi.

Alors est-il possible de se sentir chez soi en étant ailleurs ? Le défi me paraît passionnant, partager l’inexplicable, partager ce que je suis, celui que j’étais avec un plat et une histoire, parce que derrière chaque plat il y a une histoire.

On dit bien que nous sommes ce que nous mangeons, mais j’aimerais changer la phrase cette fois-ci Je suis ce que je cuisine. 11 .

I love making food, I love rediscovering the smells and tastes of my childhood in what I cook, I love creating a space for conviviality, a unique space for sharing. A place of access, a door that opens in each tasting to take us elsewhere, to take you to my home.

