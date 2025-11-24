MONOMITIK

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 09:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Comme chaque années les monoskieurs de France et d’ailleurs se retrouvent pour le festival La Monomitik ou chacun pourra se mesurer aux autres dans une ambiance conviviale et sportive. …

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 20 02 39 34 MONOMITIK@gmail.com

English :

Like every year, monoskiers from France and abroad gather for the La Monomitik festival, where everyone can measure themselves against others in a friendly, sporting atmosphere. …

German :

Wie jedes Jahr treffen sich Monoskifahrer aus Frankreich und anderen Ländern zum Festival La Monomitik , bei dem sich jeder in einer geselligen und sportlichen Atmosphäre mit anderen messen kann … …

Italiano :

Come negli anni precedenti, i monosciatori francesi e stranieri si riuniscono per il festival La Monomitik , dove tutti possono mettere alla prova le loro abilità contro gli altri in un’atmosfera amichevole e sportiva…

Espanol :

Como en años anteriores, monoesquiadores franceses y extranjeros se dan cita en el festival La Monomitik , donde todos pueden poner a prueba sus habilidades contra los demás en un ambiente amistoso y deportivo…

