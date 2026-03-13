Monroe Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône
Monroe Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône samedi 9 mai 2026.
Monroe
Place de l’Hôtel de Ville Eglise Saint-Pierre Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Une voix céleste au cœur du patrimoine français.
À seulement 17 ans, elle est la nouvelle étoile de la scène lyrique française. Révélée
au grand public par sa victoire éclatante dans l’émission Prodiges, cette jeune
soprano à la voix d’or captive et émeut par sa maturité artistique et sa présence
scénique hors du commun. .
Place de l’Hôtel de Ville Eglise Saint-Pierre Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 26 97 84 43 billetterie@dhmanagement.fr
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English : Monroe
L’événement Monroe Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-13 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I