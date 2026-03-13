Monroe Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône

Monroe

Place de l’Hôtel de Ville Eglise Saint-Pierre Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Une voix céleste au cœur du patrimoine français.

À seulement 17 ans, elle est la nouvelle étoile de la scène lyrique française. Révélée

au grand public par sa victoire éclatante dans l’émission Prodiges, cette jeune

soprano à la voix d’or captive et émeut par sa maturité artistique et sa présence

scénique hors du commun. .

Place de l’Hôtel de Ville Eglise Saint-Pierre Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 26 97 84 43 billetterie@dhmanagement.fr

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English : Monroe

L’événement Monroe Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-13 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I