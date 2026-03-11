Monroe

14 Place St Joseph Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15 22:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Accompagnée par les maîtrises d’enfants locales, la voix rare et bouleversante de Monroe transforme chaque récital en expérience spirituelle et lumineuse.

Découvrez le récital exceptionnel de Monroe, une jeune cantatrice prodige, à l’Église Saint Joseph de Colmar. Cet événement unique vous invite à vivre une expérience musicale intense et spirituelle au cœur de cette magnifique église.

Monroe, révélée au grand public en 2024 grâce à l’émission Prodiges sur France 2, est déjà une figure incontournable de la nouvelle génération d’artistes lyriques. Sa voix rare, d’une pureté et d’une puissance bouleversantes, touche l’âme de chaque auditeur. Son timbre singulier, à la fois lumineux et profond, fascine et élève, offrant une alliance rare entre virtuosité vocale et maturité artistique.

Ce récital d’opéra sacré, prévu pour 2026, ne se contentera pas d’être un simple concert. Il s’agit d’une véritable expérience de communion, où la musique devient prière et la voix de Monroe un pont entre le ciel et les hommes. Dans un monde en quête de sens, elle offre une parenthèse lumineuse, un instant suspendu où la beauté s’élève, sincère et sacrée.

Achat des tickets

sur INFO CONCERT https://www.infoconcert.com/concerts/concert-monroe-colmar-1830427*

sur DAVID HARDIT PRODUCTIONS https://dhmanagement.trium.fr/fr/t/-/event/62891

sur FNAC SPECTACLES https://www.fnacspectacles.com/event/monroe-recital-de-chants-sacres-eglise-saint-joseph-colmar-20628226/?srsltid=AfmBOorD0FWjs37HVJiRW6BnmCRuP23wLscTbRCRUy4bfsVpCyv8yGrH .

14 Place St Joseph Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 26 97 84 43 billetterie@dhmanagement.fr

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English :

Accompanied by local children?s choirs, Monroe?s rare, moving voice transforms every recital into a luminous, spiritual experience.

L’événement Monroe Colmar a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme de Colmar