MONROE – EGLISE ST-JEAN Grenoble

MONROE Début : 2026-07-04 à 20:00. Tarif : – euros.

DAVID HARDIT PRODUCTIONS PRÉSENTE : MONROEMonroe, à l’église Saint-Jean, est une cantatrice prodige de 16 ans.Elle possède une voix rare, d’une pureté et d’une puissance bouleversantes.Chaque note qu’elle interprète semble toucher l’âme, comme un souffle venu d’ailleurs.Son timbre singulier, à la fois lumineux et profond, fascine autant qu’il élève.Révélée en 2024 au grand public en remportant l’émission Prodiges sur France 2, Monroe s’impose déjà comme une figure majeure d’une nouvelle génération d’artistes lyriques.Elle incarne une alliance rare entre virtuosité vocale, maturité artistique et quête intérieure.Guidée par une foi discrète mais intense, Monroe se consacre aujourd’hui à un projet profondément spirituel : une tournée exceptionnelle, prévue pour 2026, qui la mènera à travers les plus belles églises de France.Ce récital d’opéra sacré ne sera pas simplement un concert, mais une véritable expérience de communion, où la musique devient prière et la voix, un pont entre le ciel et les hommes.Dans un monde en quête de sens, Monroe offre une parenthèse lumineuse, un instant suspendu où la beauté s’élève, sincère et sacrée.Le répertoire :• Panis Angelicus (César Franck)• Ave Maria (Charles Gounod)• Ave Maria (Giulio Caccini)• Ave Maria (Franz Schubert)• Domine Deus (Antonio Vivaldi)• Laudate Dominum (Wolfgang Amadeus Mozart)• Caruso (Lucio Dalla)• Nessun dorma (Giacomo Puccini)• O mio babbino caro (Giacomo Puccini)• Va, pensiero (Giuseppe Verdi)• Rejoice Greatly, O Daughter of Zion — extrait du Messiah (Georg Friedrich Haendel)• L’air de la Reine de la Nuit — Die Zauberflöte (Wolfgang Amadeus Mozart)• Pie Jesu (Gabriel Fauré)• Aus Liebe will mein Heiland sterben — Passion selon Saint Matthieu (Jean-Sébastien Bach)• Lascia ch’io pianga (Georg Friedrich Haendel)

EGLISE ST-JEAN 27 RUE IRVOY 38000 Grenoble 38