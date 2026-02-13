Monroe – Récital de chants sacrés, Basilique Saint-Seurin, Bordeaux

Monroe – Récital de chants sacrés Samedi 25 avril, 20h00 Basilique Saint-Seurin Gironde

Tarif Unique – 32 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00

Monroe, accompagnée à la Basilique St-Seurin par la maîtrise de Bordeaux, est une cantatrice prodige de 16 ans.

La Maîtrise de Bordeaux réunit en son sein deux chœurs non mixtes, les Petits Chanteurs de Bordeaux et le Chœur de Filles de Bordeaux, rassemblant près de 200 choristes sous la direction d’Alexis Duffaure.

Elle possède une voix rare, d’une pureté et d’une puissance bouleversantes.

Chaque note qu’elle interprète semble toucher l’âme, comme un souffle venu d’ailleurs.

Son timbre singulier, à la fois lumineux et profond, fascine autant qu’il élève.

Révélée en 2024 au grand public en remportant l’émission Prodiges sur France 2, Monroe s’impose déjà comme une figure majeure d’une nouvelle génération d’artistes lyriques.

Elle incarne une alliance rare entre virtuosité vocale, maturité artistique et quête intérieure.

Guidée par une foi discrète mais intense, Monroe se consacre aujourd’hui à un projet profondément spirituel : une tournée exceptionnelle, prévue pour 2026, qui la mènera à travers les plus belles églises de France.

Ce récital d’opéra sacré ne sera pas simplement un concert, mais une véritable expérience de communion, où la musique devient prière et la voix, un pont entre le ciel et les hommes.

Dans un monde en quête de sens, Monroe offre une parenthèse lumineuse, un instant suspendu où la beauté s’élève, sincère et sacrée.

Basilique Saint-Seurin Pl. des Martyrs de la Résistance, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://dhmanagement.trium.fr/fr/t/-/event/64807 »}]

Révélée par Prodiges 2024, Monroe prépare une tournée 2026 dans les plus beaux lieux sacrés de France, accompagnée par les maîtrises d’enfants locales.

David Hardit Productions