MONROE, RÉCITAL DE CHANTS SACRÉS Béziers

MONROE, RÉCITAL DE CHANTS SACRÉS

Elle possède une voix rare, pure et puissante. Révélée par Prodiges 2024, Monroe prépare une tournée sacrée 2026 un voyage où la musique devient prière et élévation.

Chaque note semble effleurer l’âme, comme un souffle venu d’ailleurs.

Son timbre unique, à la fois lumineux et profond, captive autant qu’il élève.

Révélée en 2024 au grand public en remportant Prodiges sur France 2, Monroe s’impose déjà comme l’une des figures marquantes d’une nouvelle génération lyrique.

Elle incarne une rencontre rare entre virtuosité, maturité artistique et quête intérieure.

Portée par une foi discrète mais ardente, Monroe se consacre à un projet profondément spirituel une tournée exceptionnelle, prévue en 2026, dans les plus belles églises de France.

Ce récital sacré ne sera pas qu’un concert, mais une expérience de communion, où la musique devient prière et la voix, un pont entre ciel et hommes.

Dans un monde en quête de sens, Monroe offre une parenthèse lumineuse, un instant suspendu où la beauté se fait vérité, sincère et sacrée. .

English :

She has a rare, pure and powerful voice. Revealed by Prodiges 2024, Monroe is preparing a sacred 2026 tour: a journey where music becomes prayer and elevation.

