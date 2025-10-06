MONROE, RÉCITAL DE CHANTS SACRÉS Béziers

MONROE, RÉCITAL DE CHANTS SACRÉS

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Elle possède une voix rare, pure et puissante. Révélée par Prodiges en 2024, Monroe prépare une tournée sacrée un voyage où la musique devient prière et élévation.

Elle a une voix rare, d’une pureté et d’une puissance saisissantes.

Chaque note semble effleurer l’âme, comme un souffle venu d’ailleurs.

Son timbre unique, à la fois lumineux et profond, captive autant qu’il élève.

Révélée en 2024 au grand public en remportant Prodiges sur France 2, Monroe s’impose déjà comme l’une des figures marquantes d’une nouvelle génération lyrique.

Elle incarne une rencontre rare entre virtuosité, maturité artistique et quête intérieure.

Portée par une foi discrète mais ardente, Monroe se consacre à un projet profondément spirituel une tournée exceptionnelle, prévue en 2026, dans les plus belles églises de France.

Ce récital sacré ne sera pas qu’un concert, mais une expérience de communion, où la musique devient prière et la voix, un pont entre ciel et hommes.

Dans un monde en quête de sens, Monroe offre une parenthèse lumineuse, un instant suspendu où la beauté se fait vérité, sincère et sacrée. .

English :

She has a rare, pure and powerful voice. Revealed by Prodiges in 2024, Monroe is preparing a sacred tour: a journey where music becomes prayer and elevation.

German :

Sie besitzt eine seltene, reine und kraftvolle Stimme. Monroe wurde 2024 durch Prodiges bekannt und bereitet nun eine heilige Tournee vor: eine Reise, auf der die Musik zum Gebet und zur Erhebung wird.

Italiano :

Ha una voce rara, pura e potente. Rivelata dai Prodiges nel 2024, la Monroe sta preparando un tour sacro: un viaggio in cui la musica diventa preghiera ed elevazione.

Espanol :

Posee una voz rara, pura y poderosa. Revelada por Prodiges en 2024, Monroe prepara una gira sagrada: un viaje en el que la música se convierte en oración y elevación.

