Mons La Girafe Marionnettes sur table-masque-objets Auray

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Avec Kharkiv V. A. Afanasyev State Academic Puppet

Dès 10 ans,

Mons la girafe est un spectacle poignant qui raconte la vie d’une girafe échappée du zoo de Kharkiv durant la Seconde Guerre mondiale, vue à travers les yeux d’un enfant. Cette œuvre délicate relie les horreurs passées à celles du conflit actuel abordant la peur et la solitude sans traumatiser.

Créée en pleine guerre en Ukraine, cette création devient un acte de résistance. Les marionnettes et les décors faits de bois et de métal évoquent les ruines de Kharkiv et ses immeubles dévastés. Si la guerre est au cœur du récit, l’émotion n’exclut ni la tendresse ni l’humour. Sans jamais sombrer dans la haine ou le pathos face à cette guerre qui reste malheureusement d’actualité, les artistes ukrainiens insufflent une lumière, une poésie, un espoir.

Joué par une compagnie venue de Kharkiv en Ukraine, accueilli en France pour une tournée exceptionnelle dans 6 villes, Mons la girafe est une fable poétique, un spectacle plein d’espoir, qui engage avec sensibilité une conversation sur les solitudes insondables de la guerre.

Spectacle en ukrainien surtitré en français

Suivi d’un temps de rencontre avec les artistes .

100 place du Gohlérez Auray 56400 Morbihan Bretagne

