Monségur en fête Monségur samedi 27 septembre 2025.

Place Robert Darniche Monségur Gironde

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Retrouvez le temps d'une journée un grand vide grenier ainsi qu'une exposition des animaux de la ferme aux Tilleuls, sous la halle de Monségur. Des producteurs locaux ainsi que des vignerons seront présents pour animer cette journée. Vous aurez la possibilité de manger sur place, des repas seront organisés le midi (15 €) ainsi que le soir (20 €). Pensez à prendre vos couverts. La soirée sera animée d'un cabaret puis d'un feu d'artifice.

Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 60 12

