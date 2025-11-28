MONSIEUR A BIEN CHANGÉ THÉÂTRE MUNICIPAL Perpignan
MONSIEUR A BIEN CHANGÉ THÉÂTRE MUNICIPAL Perpignan vendredi 23 janvier 2026.
MONSIEUR A BIEN CHANGÉ
THÉÂTRE MUNICIPAL 5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Au Théâtre Municipal, Venez découvrir la suite désopilante avec Constance la sœur angoissée, amoureuse transie et Agathe, une brave clocharde qui réveillera ce monde de snob prêt à tout pour sauver les apparences.
.
THÉÂTRE MUNICIPAL 5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 perpignan.theatre@mairie-perpignan.com
English :
At the Théâtre Municipal, come and discover the hilarious sequel with Constance, the anguished sister in love, and Agathe, a brave tramp who will wake up this world of snobs ready to do anything to keep up appearances.
L’événement MONSIEUR A BIEN CHANGÉ Perpignan a été mis à jour le 2025-11-28 par PERPIGNAN TOURISME