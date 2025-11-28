MONSIEUR A BIEN CHANGÉ THÉÂTRE MUNICIPAL Perpignan

MONSIEUR A BIEN CHANGÉ

THÉÂTRE MUNICIPAL 5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Au Théâtre Municipal, Venez découvrir la suite désopilante avec Constance la sœur angoissée, amoureuse transie et Agathe, une brave clocharde qui réveillera ce monde de snob prêt à tout pour sauver les apparences.

English :

At the Théâtre Municipal, come and discover the hilarious sequel with Constance, the anguished sister in love, and Agathe, a brave tramp who will wake up this world of snobs ready to do anything to keep up appearances.

