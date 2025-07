Monsieur Aznavour Saint-Auban-sur-l’Ouvèze

Séance de Cinéma en Plein-air « Monsieur Aznavour », réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, ce film retrace la vie et l’œuvre du grand chanteur français Aznavour.

Organisé par La Photographie à Saint-Auban et La Strada de l’Isle-sur la-Sorgue .

Place Montferrane Saint-Auban-sur-l’Ouvèze 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Open-Air Cinema: « Monsieur Aznavour », directed by Mehdi Idir and Grand Corps Malade, traces the life and work of the great French singer Aznavour.

Organized by La Photographie à Saint-Auban and La Strada de l’Isle-sur la-Sorgue .

German :

Open-Air-Kino: « Monsieur Aznavour », unter der Regie von Mehdi Idir und Grand Corps Malade. Der Film zeichnet das Leben und Werk des großen französischen Sängers Aznavour nach.

Organisiert von La Photographie in Saint-Auban und La Strada in l’Isle-sur la-Sorgue.

Italiano :

Cinema all’aperto: « Monsieur Aznavour », diretto da Mehdi Idir e Grand Corps Malade, un film sulla vita e le opere del grande cantante francese Aznavour.

Organizzato da La Photographie à Saint-Auban e La Strada de l’Isle-sur la-Sorgue.

Espanol :

Cine al aire libre: « Monsieur Aznavour », dirigida por Mehdi Idir y Grand Corps Malade, una película sobre la vida y la obra del gran cantante francés Aznavour.

Organizado por La Photographie à Saint-Auban y La Strada de l’Isle-sur la-Sorgue .

