MONSIEUR AZNAVOUR Saint-Mathieu-de-Tréviers

MONSIEUR AZNAVOUR

Avenue des Coteaux de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Malgré des débuts modestes, Charles Aznavour est devenu une icône de la chanson française grâce à sa détermination et son talent. Avec près de 1 200 titres interprétés à travers le monde, son œuvre continue d’inspirer des générations.

Avenue des Coteaux de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 96 equipe.mediatheque@villesmdt.fr

English :

From humble beginnings, Charles Aznavour has become an icon of French chanson thanks to his determination and talent. With almost 1,200 songs performed worldwide, his work continues to inspire generations.

