MONSIEUR CHASSE – E. CULTUREL MALRAUX Six Fours Les Plages

MONSIEUR CHASSE Début : 2025-11-07 à 20:30. Tarif : – euros.

« Profitant du départ de son ami Duchotel (Jean-Pierre CASTALDI) pour une partie de chasse,Moricet (Olivier LEJEUNE) courtise sa femme Léontine (Lydie MULLER).Celle-ci commence par se refuser, sauf si elle découvrait être elle-même trompée,ce qui ne manque pas d’arriver…Tous vont alors se retrouver à la même adresse,sous le toit de la Comtesse LATOUR (Claire CONTY) : Au 40 rue d’Athènes »

E. CULTUREL MALRAUX Avenue M. de Lattre de Tassigny 83140 Six Fours Les Plages 83