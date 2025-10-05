MONSIEUR CHASSE – LA PALESTRE Le Cannet

MONSIEUR CHASSE – LA PALESTRE Le Cannet dimanche 1 février 2026.

MONSIEUR CHASSE Début : 2026-02-01 à 18:00. Tarif : – euros.

LA PALESTRE PRESENTE EN ACCORD AVEC MONSIEUR THEATRE : MONSIEUR CHASSEUne comédie de Georges FeydeauAdaptation : Arnaud Cermolacce & Anthony Marty Mise en scène : Anthony Marty Avec : Jean-Pierre Castaldi, Olivier Lejeune, Lydie Muller, Claire Conty, Xavier Viton, Didier Claveau et Valérie LaffontMonsieur chasse ! C’est le vaudeville des vaudevilles qui a rendu son auteur célèbre, c’est d’ailleurs la pièce préférée de Feydeau lui-même.On y retrouve ce déchaînement de situations impossibles qui mélangent mari, femme, maîtresse, amant, voisins… et qui vaudront à Feydeau, jamais égalé dans cet exercice, les qualifications d’ingénieur du rire et d’horloger de génie .Durée du spectacle : 1h30

LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06