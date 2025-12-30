MONSIEUR CHASSE THEATRE DU CASINO – PLENEUF Pleneuf Val Andre

MONSIEUR CHASSE Début : 2026-03-07 à 21:00. Tarif : – euros.

Date : Samedi 7 Mars 2026 à 21h Titre du spectacle : Monsieur Chasse Avec : Jean-Pierre Castaldi, Michel Guidoni, Lydie Muller, Claire Conty, Xavier Viton, Didier ClaveauRésumé : C’est bien à une partie de chasse, dans tous les sens du terme, que nous convie Feydeau dans ce vaudeville décapant, qui avec peu de personnages crée un maximum de situations burlesques et désopilantes.Profitant du départ de son ami Duchotel pour une partie de chasse, Moricet, courtise sa femme Léontine. Celle-ci commence par se refuser, sauf si elle découvrait être elle-même trompée, ce qui ne manque pas d’arriver…Tous vont alors se retrouver à la même adresse sous le toit de la Comtesse LATOUR : au 40 rue d’Athènes…

THEATRE DU CASINO – PLENEUF 1 COURS WINSTON CHURCHILL 22370 Pleneuf Val Andre 22