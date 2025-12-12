MONSIEUR CHASSE – THEATRE TRIANON Bordeaux

MONSIEUR CHASSE Début : 2026-01-10 à 17:00. Tarif : – euros.

Monsieur Chasse Le célèbre Vaudeville avec Jean-Pierre CASTALDI & Olivier LEJEUNE C’est bien à une partie de chasse, dans tous les sens du terme, que nous convie Feydeau dans ce vaudeville décapant, qui avec peu de personnages crée un maximum de situations burlesques et désopilantes. ?Profitant du départ de son ami Duchotel (Jean-Pierre CASTALDI) pour une partie de chasse, Moricet (Olivier LEJEUNE) courtise sa femme Léontine (Lydie MULLER).Celle-ci commence par se refuser, sauf si elle découvrait être elle-même trompée, ce qui ne manque pas d’arriver grâce aux révélations de Cassagne (Xavier VITON)… Tous vont alors se retrouver à la même adresse sous le toit de la Comtesse LATOUR (Claire CONTY) : Au 40 rue d’Athènes ou le Commissaire (Didier Claveau) va débarquer ! ?Le saviez vous : Monsieur chasse ! C’est le vaudeville des vaudevilles qui a rendu son auteur célèbre, c’est d’ailleurs la pièce préférée de Feydeau lui-même. On y retrouve ce déchaînement de situations impossibles qui mélangent mari, femme, maîtresse, amant, voisins… et qui vaudront à Feydeau, jamais égalé dans cet exercice, les qualifications « d’ingénieur du rire » et « d’horloger de génie ».

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE TRIANON 6, rue Franklin 33000 Bordeaux 33