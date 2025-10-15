MONSIEUR CHAT Cessenon-sur-Orb

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb Hérault

Mademoiselle Grenadine adore imaginer des histoires à danser pour son ami de toujours, Monsieur Chat.

Ensemble ils partent pour un pique nique fantastique.

Grenadine virevolte alors sur des serviettes, se transforme en pêcheur ou encore se débat avec un coussin fou.

L’association Je Dis Bravo présente

Monsieur Chat

Les enfants sont dans une découverte perpétuelle de leur corps et de leur mobilité et en éprouvent d’innombrables sensations.

L’une des spécificités de la danse provient du fait que c’est un art qui s’adresse notamment à la sensibilité proprioceptive du spectateur.

On pourrait dire que le corps parle directement au corps et l’expérience est particulièrement forte avec le tout petit.

Le jeune enfant perçoit les spectacles avec le corps, les sens et le coeur.

Tout public à partir de 6 ois ; gratuit sur réservation. .

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43

English :

Mademoiselle Grenadine loves dreaming up dance stories for her lifelong friend, Monsieur Chat.

Together they set off on a fantastic picnic.

Grenadine twirls on towels, transforms into a fisherman or struggles with a crazy cushion.

German :

Mademoiselle Grenadine liebt es, sich Tanzgeschichten für ihren langjährigen Freund Monsieur Chat auszudenken.

Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zu einem fantastischen Picknick.

Grenadine wirbelt dann auf Handtüchern herum, verwandelt sich in einen Fischer oder kämpft mit einem verrückten Kissen.

Italiano :

Mademoiselle Grenadine ama sognare storie da ballare per il suo amico di sempre, Monsieur Chat.

Insieme partono per un fantastico picnic.

Grenadine volteggia sugli asciugamani, si trasforma in pescatore e lotta con un cuscino pazzo.

Espanol :

A Mademoiselle Grenadine le encanta inventar historias para bailar con su amigo de toda la vida, Monsieur Chat.

Juntos emprenden un fantástico picnic.

Grenadine gira sobre toallas, se transforma en pescador y lucha con un cojín loco.

