Monsieur Choufleuri restera chez lui le… de Jacques Offenbach. Villa Marguerite Vichy
Monsieur Choufleuri restera chez lui le… de Jacques Offenbach. Villa Marguerite Vichy samedi 25 avril 2026.
Monsieur Choufleuri restera chez lui le… de Jacques Offenbach.
Villa Marguerite 94 boulevard des Etats-Unis Vichy Allier
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 21:30:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Monsieur Choufleuri restera chez lui le … , une opérette de J. Offenbach.
Avec Philippe Hermelier, Fleur Mino, Juan-Carlos Echeverry, Guillaume Beaujolais, accompagné au piano par Clémence Chabrand. Mise en scène et adaptation: Guillaume Beaujolais.
.
Villa Marguerite 94 boulevard des Etats-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 58 08 80 villamargueritevichy@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Monsieur Choufleuri restera chez lui le … , an operetta by J. Offenbach.
With Philippe Hermelier, Fleur Mino, Juan-Carlos Echeverry, Guillaume Beaujolais, accompanied on piano by Clémence Chabrand. Directed and adapted by Guillaume Beaujolais.
L’événement Monsieur Choufleuri restera chez lui le… de Jacques Offenbach. Vichy a été mis à jour le 2026-02-25 par Vichy Destinations