Monsieur Choufleuri restera chez lui le… de Jacques Offenbach.

Villa Marguerite 94 boulevard des Etats-Unis Vichy Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 21:30:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Monsieur Choufleuri restera chez lui le … , une opérette de J. Offenbach.

Avec Philippe Hermelier, Fleur Mino, Juan-Carlos Echeverry, Guillaume Beaujolais, accompagné au piano par Clémence Chabrand. Mise en scène et adaptation: Guillaume Beaujolais.

Villa Marguerite 94 boulevard des Etats-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 58 08 80 villamargueritevichy@yahoo.com

English :

Monsieur Choufleuri restera chez lui le … , an operetta by J. Offenbach.

With Philippe Hermelier, Fleur Mino, Juan-Carlos Echeverry, Guillaume Beaujolais, accompanied on piano by Clémence Chabrand. Directed and adapted by Guillaume Beaujolais.

